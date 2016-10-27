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    Калитвинцев: «Хочу посмотреть в глаза тем футболистам, которые не выполнили установку»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал исход матча 1/8 финала Кубка России против «Тосно» (2:3).

    «Получилась настоящая кубковая игра. Играли два лидера ФНЛ, по этой игре это были действительно лидеры. Хорошая, качественная игра одной команды в атаке, другой в обороне. После двух пропущенных мячей в раздевалке не было паники. Мы продолжали гнуть свою линию. Забили два мяча, сделали все возможное, чтобы выравнять счет, но не игру. Преимущество было на нашей стороне, но это не умаляет достоинства соперника. У нас был свой план на игру, у «Тосно» – свой. Самый эффективный из них тот, который приносит результат.

    Я много раз говорил, что при стандартных положениях у нас идет персональная опека. Хочу посмотреть в глаза тем футболистам, которые не выполнили установку. Мы знаем, кто кого опекал. Посмотрим, что они скажут. Особенно отрабатывали стандарты перед этой игрой, но потеряли концентрацию в матче, и это сказалось на результате. В Кубке будем переживать теперь за «Тосно», – приводит слова Калитвинцева «Новгород.ру».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2016 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      muromen 27 октября 2016, 08:49

      Они выше головы не прыгнут! Выбор то всё равно не богат! Если бы не Бюттнер с Хольменом и Сапетой, могли бы и больше получить! Люк и Рыков реально выпадают из игры, проигрывают все единоборства в скорости и игре головой. Физики нет ни у того, ни у другого! Рыков вообще - пожар, с его подкатами на грани! Хотя в данной игре это закономерно, т.к. тосно реально провоцировало стыки "в кость" всю игру, а Динамо испугалось травм! Если бы не стали в ответку играть "в кость", то не отыграли два гола!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 октября 2016, 08:48

      Походу раньше он не видел этих игроков

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      Рейтинг: +12

      muromen > Фан666 27 октября 2016, 08:50

      Ему просто других уже бомжовские руководители (назначенцы) не купят!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 октября 2016, 02:12

      Ну, посмотришь и...?

      -1
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