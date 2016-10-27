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    Моуринью: «Из-за поражения от «Челси» наш состав был сильнее запланированного»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениям после матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (1:0).

    «Игроки сделали все и заслужили победу. Мы счастливы. На прошлой неделе все пошло против нас, но мы профессионалы. Фанаты глубоко переживали неудачный результат, и сегодня был хороший шанс избавиться от этого чувства, ведь победа в дерби в матче на вылет всех порадует.

    Из-за поражения от «Челси» наш состав был сильнее запланированного. У нас была серия хороших результатов, но потом случилось это большое поражение со счетом, которого не заслуживает история этого клуба. Мое сердце всегда принадлежит фанатам клуба, в котором я работаю, я глубоко им сопереживаю», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    27.10.2016 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 27 октября 2016, 06:04

      Сити удивляет, после хорошего начала уж очень долгий спад

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 27 октября 2016, 03:51

      сказал красиво

      3
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