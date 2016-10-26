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    Григорян: «Судьи отмазались перед «Рубином» за Грозный. Отыгрались на нас»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян раскритиковал работу арбитров в матче 1/8 финала Кубка России против «Рубина» (0:1).

    «На результат повлиял арбитр. Его грубые ошибки повлияли на результат игры. Он побежал давать желтую Устинову, но вспомнил, что у него вторая. Набиуллин порвал связку колена Карасеву, но даже не получил желтую. При этом Кирееву была показана прямая красная. Ошибки носили тотальный характер в одностороннем порядке.

    Обидно пропускать голы на 118-й минуте. Но нам этим составом надо играть через три дня. Поздравить Казань с победой не могу, потому что считаю, что мы были не менее достойны. Поздравлять просто ради приличия считаю неправильным. Судьи отмазались за Грозный. Отыгрались на нас», – сказал Григорян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2016 22:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +350

      zadira56 27 октября 2016, 06:11

      Григорян хороший тренер!

      0
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 27 октября 2016, 00:46

      !

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 октября 2016, 00:43

      Великий и ужасный Рубин с трудом до давил скромный дальневосточный клуб. Честь и хвала. СКА - молодцы на равных бились с премьерными командами. Вообще кубковые результаты интересные. Поздравляю всех, кто прошёл дальше.

      8
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 октября 2016, 22:49

      ну пошло-поехало!!щас многие проигравшие начинают ныть..судья же есть на кого валить..

      -3
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Chernyi Lis 27 октября 2016, 00:47

      И судейский корпус этим пользуется))) А если серьёзно, то идёт какая-та тенденция по закапыванию не нужных команд.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:47

      Помнится Григорян запугивал Спартак перед игрой, а теперь, значит, сопли распустил? Хотя мыслит в правильном направлении.

      -2
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      Рейтинг: +32

      tootoo > Aztec58 27 октября 2016, 00:43

      А чё там было перед Спартаком? Как новость называется?

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Aztec58 27 октября 2016, 00:49

      Ну боксёры тоже друг друга перед боем запугивают)))

      0
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      Рейтинг: +8948

      vladik12 26 октября 2016, 22:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень глупая отмазка от Григоряна.

      -4
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