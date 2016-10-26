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    Горлукович: «ЦСКА не играет, а мучается. Фаворит дерби – «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

    «Думаю, фаворит – «Спартак». И дело даже не в том, что они опережают ЦСКА в турнирной таблице, а в том, что ЦСКА вообще не может найти свою игру в этом сезоне, я бы сказал, у них одни проблемы. «Спартак», наоборот, после неудачного месяца набрал во всех планах – игровом, психологическом, по очкам. Во всем «Спартак» является фаворитом встречи.

    У ЦСКА есть лучший в российские времена президент клуба – Евгений Гинер, которому не надо ничего говорить, он сам разберется, в чем причины игровых проблем. Но сейчас они явны, команда не играет, а мучается. Может быть, это связано с тем, что топ-игроки, лидеры не вышли в текущем сезоне на пик формы», – сказал Горлукович.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 18.00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    26.10.2016 20:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 октября 2016, 11:56

      Ерёма выходил на пик, да допинг омрачил его лик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 27 октября 2016, 10:42

      Конечно,ЦСКА очень ослаблен,но это дерби...Игра будет максимально быстрой и интересной,посмотрим с удовольствием!

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 27 октября 2016, 10:01

      ЦСКА играть некому..так что понять можно..

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 27 октября 2016, 08:03

      Выйдут как обычно в ЦСКА к весне,

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 октября 2016, 03:27

      - ".. команда не играет, а мучается".
      Да только слепой не видит этого.

      1
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 26 октября 2016, 23:07

      Когда наш Спартак фаворит, меня это очень настораживает,

      2
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 26 октября 2016, 21:52

      Не все так однозначно! На один матч команда может настроиться и прыгнуть выше головы! А Спартак на ЦСКА действует как красная тряпка на быка! Думаю матч получиться интересным! Всем хорошего футбола!

      9
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 октября 2016, 21:38

      Ну ЦСКА сложнее будет, атакующий потенциал у команды слабоват в этом году. точно мучаются в атаке.

      9
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 26 октября 2016, 21:22

      В грядущей игре всё будет зависить только от настроя самих игроков. Не от мастерства, физподготовки и наличия тех или иных игроков, хотя и они конечно немаловажны, а только от желания победить, драться до последней минуты, выгрызать каждый метр поля.

      10
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 26 октября 2016, 21:14

      Согласен

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