«Барселона» ответила на заявление Федерации футбола Испании

«Барселона» опубликовала ответ за заявление Федерации футбола Испании, ранее осудившей поведение игроков каталонцев в матче Примеры против «Валенсии» (3:2).

«Мы считаем комментарий федерации недопустимым и оскорбительным. Высказывая свою интерпретацию событий и заявляя, что «игроки «Барселоны» себя дискредитировали и стали объектом шуток», организация перекладывает вину на пострадавших, хотя болельщики на протяжении всего матча оскорбляли игроков, судей, скандировали грубые кричалки и бросали с трибун предметы.

Федерация создает враждебную обстановку и провоцирует насилие, что приводит к агрессии в адрес футболистов «Барселоны», которые могут лишь возмущаться этими событиями. После этого заявления «Барселона» надеется, что отныне федерация будет оценивать уместность празднования голов каждой команды.

Следовало ограничиться анализом событий в рамках правил и избегать оценочных суждений, особенно – необъективных и несовместимых с принципами работы футбольной организации», – сказано в ответном заявлении каталонского клуба.