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    Александр Зотов: «В «Ростове» долги в течение сезона накапливаются и гасятся»

    Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что клубы РФПЛ не имеют серьезных задолженностей по зарплате перед футболистами.

    «Сейчас я сходу не назову клубы Премьер-лиги, в которых есть какая-то «пожарная ситуация». У нас везде тяжело, существуют проблемы, бывают задержки. Но сказать, что где-то есть серьезные проблемы, я не готов.

    В «Ростове» идет процесс погашения задолженностей, но все ребята уже привыкли, что долги в течение сезона накапливаются и гасятся в определенный момент времени. Бывает, что к нам обращаются иностранцы, но «Ростов» все равно справляется», – сказал Зотов.

    Источник: ТАСС

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    26.10.2016 18:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 октября 2016, 10:24

      Да такая же ситуевина не меньше чем у половины клубов премьер-лиги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Black Giz 27 октября 2016, 13:25

      не всем быть Зенитом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > товрос 27 октября 2016, 14:53

      А я и не хочу чтобы мы были как Зенит.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 26 октября 2016, 19:17

      хм

      0
      Ответить
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