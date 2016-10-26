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    Каррера: «Промес, Глушаков и Зе Луиш не готовы на 100 процентов. Мне нужна готовность на 120»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА, а также рассказал о состоянии восстанавливающихся от повреждений Квинси Промеса, Дениса Глушакова и Зе Луиша.

    «Промес, Зе Луиш и Глушаков продолжают индивидуальную подготовку. Они не готовы на 100 процентов. Есть пара дней до матча, посмотрим. Мне нужна отдача на 120 процентов. После тренировки я поговорю с ребятами и узнаю, как они себя чувствуют», – сказал наставник.

    Встреча «Спартак» – ЦСКА пройдет на стадионе «Открытие Арена» 29 октября, начало в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    26.10.2016 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +973

      Krics 26 октября 2016, 20:52

      Здоровья парням.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 26 октября 2016, 18:56

      на классе - бугага......

      -1
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