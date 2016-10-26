Хеннес: «Финальный матч Лиги чемпионов нужно проводить в Европе»

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал идею президента УЕФА Александера Чеферина проводить финальные матчи Лиги чемпионов за пределами Европы.

«Финальный матч Лиги чемпионов принадлежит Европе точно так же, как финал Кубка Германии принадлежит Берлину. При всем желании интернационализации, стремлении иметь больший капитал и много возможностей мы не должны забывать о своих корнях. «Бавария» должна позаботиться о том, чтобы, имея болельщиков в Шанхае, Буэнос-Айресе и в других местах, не терять их в немецких городах», – заявил он в интервью Spox.