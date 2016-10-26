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    Лидеры ФНЛ «Тосно» и «Динамо» поспорят за путевку в 1/4 финала Кубка России

    Представители ФНЛ «Тосно» и «Динамо» сыграют в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдет в городе Тихвин.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 18:18
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 октября 2016, 20:14

      выиграть кубок вряд ли удастся, так что так что лучше им выходом в РФПЛ занятся а это как тренировка

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 октября 2016, 18:48

      Удачи динамикам. И ждём в элиту!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      jet andy 26 октября 2016, 12:27

      Матч пройдет в Великом Новгороде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 11:45

      Вторая в сезоне битва двух лидеров ФНЛ. Сможет ли Динамо отыграться за предыдущее поражение? Сможет ли Тосно без 3 ведущих игроков одолеть Динамо? Насколько и правда нужен Динамо Кубок России? Всё это покажет игра. Пока более мотивированны москвичи, а вот что будет на поле увидим на МАТЧ ТВ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +294

      Мортус > alexis02lion 26 октября 2016, 16:57

      Да Вам к канделаки в аналитики давно пора. С чердынцевым и шмурновым про маленькие футбольные хитрости плести))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 26 октября 2016, 11:24

      Альтернативный вариант - трансляция на МАТЧ ТВ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > kotmyshka 26 октября 2016, 11:43

      Да. Точно. Но тут видимо проще платную трансляцию пропиарить. Те кто смотрим МАТЧ ТВ знают что там сегодня целых 3 трансляции будут или 2.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 26 октября 2016, 11:00

      Тосно опять оттделает динамо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 октября 2016, 10:55

      Ставлю на Тосно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      invertor 26 октября 2016, 10:33

      Сколько можно? Тосно давно в Тихвине не играет!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion > invertor 26 октября 2016, 11:41

      Точно. В Нижнем Новгороде же вроде уже сначала сезона ФНЛ, а тут всё по старой памяти пишут.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      drago922 > alexis02lion 26 октября 2016, 18:22

      в Великом Новгороде точнее

      1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 26 октября 2016, 10:19

      Реально победит тот, кто проиграет. Кубок выиграть не реально, а лишние матчи на раскисших осенне-весенних полях чреваты травмами абсалютна не нужными.

      -2
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      Рейтинг: +451

      andr2112 26 октября 2016, 10:11

      Тосно выиграет и пройдет дальше!

      1
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