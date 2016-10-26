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    На стадионе «Крестовский» нанесли разметку и установили ворота

    На строящемся стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге нанесли разметку и установили ворота. Как сообщает «Фонтанка», стадион во всю готовится к дебютному матчу.

    Напомним, что первая игра между командой «Метростроя» и работниками строительного блока может состояться 27 октября.

    Ранее сообщалось, что первый официальный матч на стадионе пройдет в апреле-мае 2017 года.

    Источник: ФАС

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    26.10.2016 06:16
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 октября 2016, 15:14

      Так вот на что ушло более 2,6 млрд рублей,с перераспределения средств городского бюджета,первоначально предназначавшихся на строительство социальных объектов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 октября 2016, 14:43

      и почём ворота и разметка? сколь мульёнов?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 26 октября 2016, 11:47

      И во время этого опять какое нибудь ЧП.....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 октября 2016, 10:43

      Молодцы)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 26 октября 2016, 10:25

      А всё вокруг поля можно сносить,и так сойдёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 октября 2016, 09:47

      Хорошо будете вести еще и воду нальют...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 26 октября 2016, 09:22

      Поставиться и появиться)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 26 октября 2016, 09:21

      За деньги которые вложили в этот стадаион, ворота должны сами поставится и газон сам начать расти и разметка сама появится...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 26 октября 2016, 09:02

      распил

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 октября 2016, 08:54

      Ахахаххахахаха )))

      -3
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