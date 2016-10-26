На стадионе «Крестовский» нанесли разметку и установили ворота

Так вот на что ушло более 2,6 млрд рублей,с перераспределения средств городского бюджета,первоначально предназначавшихся на строительство социальных объектов.
На строящемся стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге нанесли разметку и установили ворота. Как сообщает «Фонтанка», стадион во всю готовится к дебютному матчу.
Напомним, что первая игра между командой «Метростроя» и работниками строительного блока может состояться 27 октября.
Ранее сообщалось, что первый официальный матч на стадионе пройдет в апреле-мае 2017 года.