Карасев: «Если б мог совмещать судейство с другой работой, играл бы в трэш-группе»

Российский судья Сергей Карасев в программе «Культ тура» поделился размышлениями о зарплатах арбитров.

– В России последние 13 лет судьям платят чистыми 78300 рублей за матч. Почему не повышают?

– Мы не против. Очень хотим, чтобы повысили за 13 лет, да. В те времена это были одни деньги, сейчас – другие, а футбол изменился, и зарплаты игроков за 13 лет стали намного больше. Мы выходим судить миллионеров, а получаем 78 тысяч за матч.

У нас нет контрактов, трудовых книжек, ни соцпакета, ни докторов, ни массажистов. Если травма – лечим за свои деньги. Кто за границу, кто в России – за свой счет.

Совмещать ни с какой работой не получается, особенно последний год. Меня вообще нет дома. Если б мог совмещать, играл бы в трэш-группе гитаристом или ударником, – сказал Карасев.