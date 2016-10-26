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    Хусаинов: «Спонсор ЦСКА предлагал 50 тысяч за победу над «Спартаком». Чтобы отвязался, я попросил 250»

    Бывший судья Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о том, как ему предлагали взятку перед матчем ЦСКА и «Спартака».

    «До игры между «Спартаком» и ЦСКА был такой случай. Позвонил человек кавказской наружности, один из спонсоров ЦСКА. Говорит: «Надо встретиться». «На матче и увидимся», – отвечаю. Но из уважения встретился.

    Около детского городка в Лужниках. Разговор трехминутный. «Нам надо выиграть!» – говорит. Отвечаю: «Как вы это себе представляете? День Победы. Праздник. Масса народа. Телевидение. Центральный матч тура». Мне тут же предложение: «Но мы ведь заплатим. Деньги-то хорошие. 50 тысяч долларов».

    Чтобы отвязался, отказываюсь так: «Да ну, в такой день, какой-то полтинник? Да за такие деньги и рисковать не стоит. Давайте начнем с 250 тысяч». Серьезно. «У нас таких сумм нет», – расстроился. «Ну тогда и разговора нет».

    Потом они насчитали мне, что я в пользу ЦСКА то ли семь, то ли девять пенальти не назначил. Экспертная комиссия задумалась о двух: «Возможно, нужно было бы дать», — сказал Хусаинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2016 01:40
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 15:26

      Конюшня тогда под чеченами ходила, ага, а наивные жеребята восхищались тренерским гением Долматова.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 октября 2016, 15:10

      Не надо абсент употреблять в большом количестве.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 26 октября 2016, 13:59

      Такие коментарии умный человек не напишет.Тем паче арбитр.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 26 октября 2016, 13:40

      тот матч выиграл спартак, значит больше заплатили

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 октября 2016, 12:00

      обидели его 250 не дали вот до сих пор помнит, затаился и .рю

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 26 октября 2016, 10:45

      полный бред хусаинова

      -3
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      Рейтинг: +11375

      alp 26 октября 2016, 10:42

      Ахаха!!!! а если б согласились, то этого выперда бы небыло ))))

      -3
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 26 октября 2016, 10:18

      А цска только через взятки и выигрывает)))Гинер все купил

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 октября 2016, 10:11

      Людям, которым не чем возразить, начинают обсуждать личностные качества... Были бы мы в Италии, кони весной начинали бы в ПФЛ ))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 октября 2016, 10:05

      Короче озвучил привычный гонорар, который ему платит Спартак, а жадный кавказец, посчитал, что это дорого...

      2
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