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    Клопп: «Старридж мог бы забить и три, и четыре гола»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (2:1), в котором оба гола мерсисайдцев забил Даниэль Старридж.

    «Матч прошел так, как я и ожидал. В целом впечатления остались положительные, победа заслуженная.

    Старридж сделал то, что и должен был. Это было блестяще, он мог бы забить и три гола, и четыре.

    Молодые игроки, которые сегодня выходили на поле, показали себя действительно хорошо. Трент Арнольд отлично дебютировал», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    26.10.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 27 октября 2016, 07:43

      и пять.

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