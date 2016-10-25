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    Кубок английской лиги. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и другие результаты

    В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» благодаря дублю Даниэля Старриджа оказался сильнее «Тоттенхэма» – 2:1. В составе лондонцев отличился Винсент Янссен.

    В других встречах этой стадии «Арсенал» обыграл «Рединг», «Бристоль Сити» уступил «Халлу», «Ньюкасл» разгромил «Престон».

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Старридж, 9; 2:0 – Старридж, 64; 2:1 – Янссен, 76 (с пенальти).

    Арсенал – Рединг – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Окслэд-Чемберлен, 34; 2:0 – Окслэд-Чемберлен, 78.

    Бристоль Сити – Халл – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Магуайр, 44; 0:2 – Доусон, 47; 1:2 – Томлин, 90.

    Ньюкасл – Престон – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Митрович, 19; 2:0 –Диаме, 38; 3:0 – Ритчи, 53 (с пенальти); 4:0 – Митрович, 56; 5:0 – Диаме, 87; 6:0 – Перес, 90.

    Удаления: нет – Браун, 25.

    Календарь Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 23:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +132

      murakami777 26 октября 2016, 07:11

      Mickey Mouse Cup))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 октября 2016, 06:14

      Благодаря Клоппу Ливерпуль стал очень сильной и грозной машиной!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 06:11

      А Ньюкаслу уже пора в АПЛ возвращаться с такой игрой. И они тоже имеют реальные шансы на этот трофей.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 06:10

      Ливерпулю и лично Клоппу всегда нужны трофеи. Шпорам тяжело на всех фронтах сильную игру показывать. Так что всё закономерно.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 октября 2016, 05:03

      Ньюкасл для всех теперь лакомый кусочек.

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 26 октября 2016, 01:19

      что за новость ??? срочно поросячий визг про судей рейтиг сразу зашкалит ! говно свиничий сайт когда мне бан дадут или тут минусы дают за маты и оскобление гов.но сайта и свинячей команды ... пока отстойно свинячий чайт как и матч тв одни заразные ноющие свиные

      -3
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      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > B_A_IV 26 октября 2016, 04:54

      новость о результатах матчей на кубок английской лиги.что непонятного? или мозги нахуй пропил все? а может просто понимать прочитанное необучен?

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 октября 2016, 00:46

      Ливерпуль!!!

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 26 октября 2016, 00:22

      гребаный арсенал ,двух голов не дозабил, такой экспресс попалил

      -3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 октября 2016, 23:56

      Ливерпуль вперед к титулу

      3
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