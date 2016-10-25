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    Конте: «Полностью уверен в Батшуайи»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о прогрессе Миши Батшуаий.

    «Доверие к нему должно быть большим, ведь это молодой игрок. По-моему, он значительно улучшил свою игру.

    У него большие способности как в плане техники, так и смысле физических данных. Он может еще значительно вырасти и продолжает хорошо работать.

    Я полностью в нем уверен. Не сомневаюсь, что если он сыграет с «Вест Хэмом», то проведет хороший матч.

    Он может учиться у Косты, потому что в большом клубе у тебя есть возможность каждый день работать с отличными игроками и учиться у них – для него это позитивный момент», – сказал Конте.

    Источник: Goal.com

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    25.10.2016 23:15
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