Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кононов стажируется в «Челси»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».

    «Меня всегда интересовал футбол в Англии, то, как работают главные тренеры, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение.

    Все игроки в английских клубах отличаются отменной физподготовкой. На протяжении 90 минут работают с высокой интенсивностью, почти не теряют скорость. Конечно, это тоже представляет интерес.

    Понимаю, что многое идет еще из юношеского и молодежного футбола. Поэтому побывал и на игре молодежной команды «Челси»», – сказал Кононов.

    Сообщается, что Кононов также присутствовал на матче АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (4:0).

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:24

      У Абрамовича? Подозрительно, блин. Так можно и к Гинеру угодить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1171

      Argon 26 октября 2016, 13:47

      Что-то мне подсказывает, что мы еще увидим Кононова в Краснодаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 26 октября 2016, 09:45

      Профи! Не стал сидеть на диване, не стал пиарить себя обсуждая какая у нас сборная и игроки! Если действительно возглавит один из английских клубов буду очень рад! Удачи и побед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 октября 2016, 09:27

      молодец

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 26 октября 2016, 06:20

      После ухода из Краснодара Олег Кононов не пошёл в спортивные эксперты на тв, что говорит о том что он отличный специалист и профессионал своего дела, так он не перестает совершенствоваться, это делает для него огромный плюс, не удивлюсь что в следующем сезоне,а может даже этой зимой он возглавит один из клубов чемпионшипа,а возможно и клуб из АПЛ,в чем могу пожелать ему только удачи и успехов в работе!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      alboro > Atoniq 26 октября 2016, 08:08

      и это приговор современного рос.футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 05:13

      Правильный выбор повышать квалификацию если достойных предложений о работе нет. По ходу матч с МЮ ему точно понравился. Интересно куда дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 26 октября 2016, 03:37

      !!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 октября 2016, 00:07

      саморазвивается человек, молодец

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 26 октября 2016, 00:00

      Такого тренера пофукал Краснодар. Не болею за Краснодар, но за Кононова обидно. Тащил команду. Столько успехов со средним по уровню составом. Эх...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 26 октября 2016, 00:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В ЦСКА потом?)

      -8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11