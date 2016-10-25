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    Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты

    В матче 1/16 финала Кубка Германии «Байер» уступил «Шпортфройнде Зиген» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2.

    В других встречах, также завершившихся сериями одиннадцатиметровых, «Мюнхен 1860» обыграл «Вюрцбургер Кикерс», «Фрайбург» уступил «Зандхаузену».

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Вюрцбургер Кикерс – Мюнхен 1860 – 0:0 (3:4 в серии пенальти)

    Фрайбург – Зандхаузен – 3:3 (3:3; 1:1; 3:4 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Дели, 21; 1:1 – Кистер, 39; 1:2 – Вутен, 53; 1:3 – Сукута-Пасу, 64; 2:3 – Грифо, 76; 3:3 – Петерсен, 82 (с пенальти).

    Шпортфройнде Зиген – Байер – 2:2 (1:1; 0:1; 4:3 в серии пенальти)

    Голы: 0:1 – Фолланд, 25; 1:1 – Хилберт, 47 (в свои ворота); 1:2 – Фолланд, 95; 2:2 – Фрайбергер, 105.

    Удаления: Вендель, 79 – нет.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 октября 2016, 09:14

      интересные результаты))прямо как у нас в 1/16 всегда бывает...

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      Рейтинг: +49

      melnicn 26 октября 2016, 00:09

      «Байер» так им и надо!!!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 октября 2016, 23:26

      если эта команда будет в вышке играть, тяжело будет комментировать матч с их участием

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