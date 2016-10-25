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  • Рейнгольд: «Под неумение судить почему-то попадает «Спартак»

Рейнгольд: «Под неумение судить почему-то попадает «Спартак»

25 октября 2016, 22:00
31

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе судей в матчах московской команды.

«У меня есть чувство, что красно-белых футбольные власти предали. Что происходит? Некоторые судьи думают, что они земные боги: надели форму и все, могут творить хулиганство на поле. Они ошибаются. Есть нечистоплотные люди в судейском корпусе. Под это неумение судить почему-то – непонятно почему – попадает «Спартак».

Для меня дикость, что в данный момент во главе судейского корпуса стоит действующий арбитр. Я очень уважаю Николаева, но как это можно понять?! Он что, сам себя будет наказывать?! Абсурдное положение. Ералаш какой-то!» – сказал Рейнгольд.

Напомним, матч 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА обслужит Алексей Николаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (31)
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Бриг
1477422559
Про хулиганство на поле это смешно. Представил себе судью-хулигана. Например подножки можно игрокам Спартака ставить. Или взять и самому неожиданно по воротам ударить . По спартаковским, конечно. И тут же гол засчитать. Если бы еще вся бригада таких хулиганов-вот это был бы беспредел. Тут бы Рейнгольд вообще с катушек съехал. До конца.
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Lenin26
1477422923
Почти все ведущие и эксперты Матч ТВ глоры Спартака, по этому так много уделяют внимания на ошибки судейства в играх Спартака,пусть судейство на других играх рассматривают,и вообще почти все комментаторы при комментировании ЦСКА или Спартака их чуть ли не в жопу целуют в прямом эфире аж слушать противно тфу,а когда комментируют другие команды начинают нести всякую охинею не касающуюся матча, насколько Орлов предвзято комментирует, но по крайней мере называет фамилии игроков не только Зенита, да и критикует Зенит и хвалит соперников чего от этих недокоментаторов не дождёшься.
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APchelov
1477422987
Не надоело ныть??????? Задолбал уже этот старый и прочие защитники Спартака )))) Клоуны!!! Скоро Петросян-шоу или Аншлаг начнут на этом бабосики рубить
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KorolShut
1477422991
Спартак как всегда ищет крайнего, кто угодно виноват, судья, мяч, газон, болельщики, но только ни они
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Garrincha58
1477424806
Хусейнов Рейгольдов и еще свинушки-лизуны спецом разжигают страсти перед дерби чтобы не дай бог чего то не случилось
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alp
1477426461
хусоинов, кавазашвили теперь рейнголд... не спроста это, ребята, не спроста ))) это жесткое давление на Николаева ))
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bafor
1477427464
Судьи оборзели. Это отмечают все болельщики. Только довольны очень таким судейством ЦСКА и Зенит ( ну, и их болельщики, естественно).
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Дон Посей
1477427545
Хватит сраться, как хохлы на майдане!. Это общефутбольный сайт, а не место для помойки! ... Пусть Николаев судит матч Сп-ЦС, покажет истинное лицо судейского корпуса в высшей инстанции... Болейте за команды, а не против их соперников!! Справедливая игра на поле выше, чем положение в турнирной таблице. С ув.
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B_A_IV
1477428906
свиная секта это болезнь неизлечимая ... только могила поможет.. и надпись захоронение не вскрывать опасно для разума
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B_A_IV
1477429192
свиные пида.расы где ваш комент кроме минусов
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