Рейнгольд: «Под неумение судить почему-то попадает «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе судей в матчах московской команды.

«У меня есть чувство, что красно-белых футбольные власти предали. Что происходит? Некоторые судьи думают, что они земные боги: надели форму и все, могут творить хулиганство на поле. Они ошибаются. Есть нечистоплотные люди в судейском корпусе. Под это неумение судить почему-то – непонятно почему – попадает «Спартак».

Для меня дикость, что в данный момент во главе судейского корпуса стоит действующий арбитр. Я очень уважаю Николаева, но как это можно понять?! Он что, сам себя будет наказывать?! Абсурдное положение. Ералаш какой-то!» – сказал Рейнгольд.

Напомним, матч 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА обслужит Алексей Николаев.