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    На новом стадионе «Зенита» первый матч пройдет в четверг

    На новом стадионе для «Зенита», строящемся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, первый матч пройдет уже в четверг. Встреча будет носить неофициальный характер, а на поле сойдутся команды генподрядчика и субподрядной фирмы.

    «В четверг на поле внутри чаши состоится первый матч. Понятно, что он непрофессиональный: команда «Метростроя» (генподрядчика) против команды субподрядных организаций, которые работают на стройке. Вчера закатили поле, сегодня-завтра будет сделана разметка. Я бы еще напомнила, что сам газон, находясь еще на южном периметре стадиона, уже в сентябре был готов принять любой матч», – заявила пресс-секретарь вице-губернатора города Игоря Албина Елена Михина.

    Источник: Р-Спорт

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    25.10.2016 18:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +93

      barbardir 26 октября 2016, 13:06

      Дерби миллиардов. А после этого надо хорошенько отметить! И повысить официальную стоимость строительства еще на сотню миллионов рублей

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 октября 2016, 13:00

      нда... очень нужная новость

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 26 октября 2016, 11:02

      А еще перед началом этого матча участникам не мешало бы послушать старую песню Утесова - ВСЕ ХОРОШО,ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА! (ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА)!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 25 октября 2016, 22:23

      миллиарды будут утаптывать в газон))))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2016, 22:19

      Всё для людей. Не то что в москве

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 октября 2016, 21:35

      Попытка сделать хорошую мину (выражение лица) при плохой игре.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 октября 2016, 21:24

      Ну и новость

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 25 октября 2016, 20:59

      Первый гол на новом стадионе ЦСКА забил Траоре, первый гол на стадионе Краснодара забил Гадзинский, интересно кто увековечит свое имя как автор первого гола на стадионе Крестовский?

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 25 октября 2016, 20:20

      генподрядчик не плохо денег поднял на таком лакомом обьекте

      -2
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      Рейтинг: +80

      Шаен 25 октября 2016, 20:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно! Они играют а студенты с десантниками стадион на деньги пенсионеров и больных достраивают!

      -5
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