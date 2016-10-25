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    Нигматуллин: «Если бы судьи «топили» «Спартак», то он не шел бы на первом месте»

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что в РФПЛ не наблюдаются систематические ошибки в сторону соперников красно-белых.

    «Если говорить о каком-то предвзятом судействе, то мне вспоминается только матч с «Зенитом». Там действительно было не совсем адекватное судейство, а в остальных матчах ничего сверхстранного не происходило. Если бы судьи «топили» «Спартак» и если есть заговор против команды, то она бы не шла на первом месте в турнирной таблице чемпионата России», – заявил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 17:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 октября 2016, 23:58

      Согласен,не топят,а слегка подтапливают)))Ну это пока))ахах

      -2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 октября 2016, 22:17

      Что????? Это у...щное ч.....о называют "бывшим вратарем Спартака"??? Оно сыграло за нас пару десятков матчей от безысходности, отметилось непревзойденной дырявостью для того периода и... не смейте марать имя Спартака даже упониманием этого недоноска рядом!!!!

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 октября 2016, 21:24

      Спартак на первом вопреки судейству, ага. В Оренбурге гнилой судейка Сельдяков поставил левый пенальти в ворота Спартака, но красно-белые ответили двумя точными ударами.

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 25 октября 2016, 21:17

      Судьи помогают Зениту и ЦСКА. В матче Зенит-Спартак это было наглядно продемонстрировано.

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 20:52

      Шел бы только с большим отрывом бы.

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 25 октября 2016, 20:15

      хорошо что хоть не адекватное судейство в питере признаёт

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 25 октября 2016, 18:21

      В открытую не топят,иначе иначе нужно закрывать лигу.Топят по мерзопакостному, по мышиному,я не я и хата ёпт не моя

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2016, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не много ли чести спартаку? Армейцам надо догонять. Вот пусть и постараются в субботу этих хрюшек утопить

      -8
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 октября 2016, 17:57

      о заговоре пишут только ветераны, а так в каждом матче конечно не топят, но опять если возвращатся к немытым , они уже 5 пеналей били , а Спартак не одного, хотя смотрел все матчи и тех и других, могу сказать следующие штук 7 в пользу Спартака не дали, у бомжей статистика поинтереснее .....

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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 25 октября 2016, 17:49

      Это понятно всем кроме Хусаинова.

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