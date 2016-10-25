Мостовой: «Заговора против «Спартака» нет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не считает, что в РФПЛ происходит целенаправленное необъективное судейство красно-белых.

«Заговора против «Спартака» нет. Хотим мы этого или нет, но во всех странах помогают большим клубам – это есть. В спорных моментах мы рассуждаем, а дали бы штрафной или пенальти в ворота топ-клуба. Возможно только в этом плане некое давление на «Спартак». Я не вижу, чтобы команда оторвалась и ее кто-то останавливал, как об этом говорит Сергей Хусаинов.

Еще до начала чемпионата России я говорил, что борьба в верхней части таблицы будет ожесточенная. У всех лидеров есть проблемы, на этом фоне «Спартак» составит им серьезную конкуренцию, что мы сейчас и видим», – заявил Мостовой.