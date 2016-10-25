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Мостовой: «Заговора против «Спартака» нет»

25 октября 2016, 15:15
22

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не считает, что в РФПЛ происходит целенаправленное необъективное судейство красно-белых.

«Заговора против «Спартака» нет. Хотим мы этого или нет, но во всех странах помогают большим клубам – это есть. В спорных моментах мы рассуждаем, а дали бы штрафной или пенальти в ворота топ-клуба. Возможно только в этом плане некое давление на «Спартак». Я не вижу, чтобы команда оторвалась и ее кто-то останавливал, как об этом говорит Сергей Хусаинов.

Еще до начала чемпионата России я говорил, что борьба в верхней части таблицы будет ожесточенная. У всех лидеров есть проблемы, на этом фоне «Спартак» составит им серьезную конкуренцию, что мы сейчас и видим», – заявил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (22)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477398734
Поймал себя на мысли, что читая про антиспартаковские заговоры, невольно начинаешь делить людей на трезво рассуждающих и в задницу укуш... сорри, и неадекватных. А самое интересное в том, что последних-то - море неразливанное!
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alp
1477399820
но самое интересное, что нужно отметить из свинячего визга, что спартак перестал причислять себя к большим клубам )) наконец то доперло )) через 15 лет )))
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Патриот_Руси
1477400508
Да видно совсем боиться что бы не отлучили от лайка на срач тв
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Диктор
1477402695
Заговора может и нет,а вот игру с бомжами точно тупо отдали газпрому.
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Zeff
1477411033
Проиграть 2:4, и целый месяц визжать, что у них отобрали победу, это только Свиноферма может.
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radga
1477411288
"Заговор" - это громко сказано, а тихо - то просто есть "Установка". Там не поставил штрафной, там не заметил нарушения(особенно где горит желтая карточка, тем более вторая), там не поставил пеналь, там гол чистый не защитал - а так вообщем вроде и ни какого "Заговора" вовсе и нет....
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bafor
1477419545
Мостовой - это поддувало. Лезет и лезет и ничего не понимает.
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