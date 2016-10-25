Сафин: «Пора понять: в России не умеют играть в футбол, люди мертвые»

Бывший лидер мужского тенниса России Марат Сафин подверг жесткой критике отечественный футбол. По мнению бывшего профессионального спортсмена, нынешнее поколение игроков не в состоянии показывать динамичный футбол и при этом зарабатывают больше, чем в Европе.

«Сейчас слежу за «Спартаком» не так, как раньше. Последние восемь лет на команду грустно смотреть. Причина в игроках. Это вообще проблема всего нашего футбола: до профессионального уровня в нем доходят не те люди, которые должны. В итоге сами видите, какая у нас сборная.

А кто у нас заиграл за границей в последние 10 лет кроме Жиркова, который больше двух лет сидел на лавке в «Челси»? Кто, Аршавин? Он провел несколько хороших матчей, и его карьера в Англии закончилась. Это говорит об уровне футбола в стране. Игроки не европейского класса, а зарплаты даже больше, чем европейские.

Раньше все спокойно проводили полный матч, а сейчас после 15-20 минут они не в состоянии передвигаться, у них ноги сводит. О чем это говорит? Бездарная физическая подготовка. Люди мертвые. И не надо их оправдывать, потому что они не умеют играть в футбол. Давно пора понять, что у нас не умеют играть в футбол. Надо забыть о нем, заниматься детским спортом», – заявил Сафин.