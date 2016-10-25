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  • Сафин: «Пора понять: в России не умеют играть в футбол, люди мертвые»

Сафин: «Пора понять: в России не умеют играть в футбол, люди мертвые»

25 октября 2016, 14:16
51

Бывший лидер мужского тенниса России Марат Сафин подверг жесткой критике отечественный футбол. По мнению бывшего профессионального спортсмена, нынешнее поколение игроков не в состоянии показывать динамичный футбол и при этом зарабатывают больше, чем в Европе.

«Сейчас слежу за «Спартаком» не так, как раньше. Последние восемь лет на команду грустно смотреть. Причина в игроках. Это вообще проблема всего нашего футбола: до профессионального уровня в нем доходят не те люди, которые должны. В итоге сами видите, какая у нас сборная.

А кто у нас заиграл за границей в последние 10 лет кроме Жиркова, который больше двух лет сидел на лавке в «Челси»? Кто, Аршавин? Он провел несколько хороших матчей, и его карьера в Англии закончилась. Это говорит об уровне футбола в стране. Игроки не европейского класса, а зарплаты даже больше, чем европейские.

Раньше все спокойно проводили полный матч, а сейчас после 15-20 минут они не в состоянии передвигаться, у них ноги сводит. О чем это говорит? Бездарная физическая подготовка. Люди мертвые. И не надо их оправдывать, потому что они не умеют играть в футбол. Давно пора понять, что у нас не умеют играть в футбол. Надо забыть о нем, заниматься детским спортом», – заявил Сафин.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (51)
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ГенГриг
1477396159
А ведь прав на все сто!!!! И первое что надо сделать, чтоб хоть как то реанимировать наш футбол это ужесточить лимит. 3 лега и не больше!!!,а игроков из стран СНГ не считать легионерами.
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Alex3920486
1477399793
А кто такой САФИН? Супер звезда российского тенниса))))
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dimsok
1477400377
Готов подписаться под каждым его словом и еще кучу матерных подписать.
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VikNMar
1477406924
Это слова профи и против нет ни каких аргументов , человек прав на 100% ....... в 60-е , 70-е годы люди играли почти бесплатно и был результат : ои -56 , ЧЕ-60, ЧМ-66 ..... да и потом играли достойно .
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Мясной Упырь
1477407107
это он от зависти , он то бабла в теннесе тоже нарубил , только оно ему потяжелее давалось, булки небось потом обливались, а здесь сидит игрочишка на лавке и капусточку в уме считает ,скока заработал ни чего не сыграв, короче Марата смотрел на это и решил выдать поносу.....
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perm 242
1477408677
ну в принципе Сафин по большому счёту прав ...
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nemolod
1477409608
А откуда ей взяться выносливости,если немалая часть спортсменов курят,пьют,не соблюдают спортивный режим? В советские времена не то что в клубах,а в спортивных секциях тренеры строго следили за этим,а тех,кого заставали ,просто выгоняли! Да и сами спортсмены тогда редко позволяли себе лишнее!
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Zeff
1477410031
Оказывается и теннисным мячиком можно мозги напрочь отбить.
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Юрий Крутько
1477412715
Отличный теннисист-Марат Сафин,без сомнения,но в футболе разбирается очень слабо. Насчет завышенных контрактов:есть,но мало,а какая зарплата среднего футболиста в РФПЛ?Несравнимая с контрактами ведущих игроков.И,вообще,Российская примьер-лига достаточно сильна, и ценится в Европе и Южной Америке(даже если судить по количеству игроков из этих стран).Сборная пока хромает,но Черчесов поправит положение(не до заоблачных высот,но до приличного состояния).И надо стремится, еще больше поднимать уровень РФПЛ,и это скажется и на оттоке,(приглашения в Европу,например) и притоке игроков высокого уровня!
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sancool1
1477415561
кто бы говорил, а, не до теннисист
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