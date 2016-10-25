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    Сафин: «Пора понять: в России не умеют играть в футбол, люди мертвые»

    Бывший лидер мужского тенниса России Марат Сафин подверг жесткой критике отечественный футбол. По мнению бывшего профессионального спортсмена, нынешнее поколение игроков не в состоянии показывать динамичный футбол и при этом зарабатывают больше, чем в Европе.

    «Сейчас слежу за «Спартаком» не так, как раньше. Последние восемь лет на команду грустно смотреть. Причина в игроках. Это вообще проблема всего нашего футбола: до профессионального уровня в нем доходят не те люди, которые должны. В итоге сами видите, какая у нас сборная.

    А кто у нас заиграл за границей в последние 10 лет кроме Жиркова, который больше двух лет сидел на лавке в «Челси»? Кто, Аршавин? Он провел несколько хороших матчей, и его карьера в Англии закончилась. Это говорит об уровне футбола в стране. Игроки не европейского класса, а зарплаты даже больше, чем европейские.

    Раньше все спокойно проводили полный матч, а сейчас после 15-20 минут они не в состоянии передвигаться, у них ноги сводит. О чем это говорит? Бездарная физическая подготовка. Люди мертвые. И не надо их оправдывать, потому что они не умеют играть в футбол. Давно пора понять, что у нас не умеют играть в футбол. Надо забыть о нем, заниматься детским спортом», – заявил Сафин.

    Источник: Eurosport.ru

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    25.10.2016 14:16
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 октября 2016, 23:12

      ЭТО ПОРАЖЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ...В РОССИИ ФУТБОЛ ЛЮБЯТ НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО...140 МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ...РОДИТЕЛИ ХОТЯТ ДЕТЕЙ В ФУТБОЛ ОТДАВАТЬ....ИНФРАСТРУКТУРА.....КОНТРОЛЬ ТРЕНЕРОВ....ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ БОГАТЫХ В ФУТБОЛ ИГРАЛИ.....ГАЛИЦКИЙ...ВОТ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

      3
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      Рейтинг: +58

      sancool1 25 октября 2016, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кто бы говорил, а, не до теннисист

      -6
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > sancool1 25 октября 2016, 20:27

      А кто-то из российских футболистов по трофеям с ним сравнится? А если все скинутся дотянут? Вот именно поэтому он может про них всех вместе взятых говорить так как хочет. А то что это кому-то не нравится - их проблемы.

      5
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      Рейтинг: +58

      sancool1 > mgordeev 25 октября 2016, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да пусть говорит что хочет, что за сравнение? по трофеям? мне тебе трофеи Российских игроков посчитать? ты хочешь сказать что нет тех Российских футболистов которые внесли свой вклад? 15 титулов за всю карьеру? тебе сказать с какой периодичностью идут турниры по теннису? он ТОП? для России только) это моё мнение) засверкал и всё, а обосрать может каждый) тому же Аршавину спасибо сказать нужно) за всё что он сделал) а за развитие детского спорта, это да, тут он прав, отсюда и все проблемы)

      -4
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > sancool1 26 октября 2016, 00:43

      Да, ты все правильно понял не придуривайся. Складывай все трофеи российских футболистов и сопоставляй с трофеями Марата Сафина.

      В частности сколько россиян получили самый престижный трофей в Футболе? Как много россиян выигрывали самые престижные мировые турниры в рамках сборных? Я разрешил тебе сложить все трофеи российских футболистов против одного Марата. И так что, есть что сказать?

      Ты сказал недотеннесист. Это неплохо бы обосновать. Ну или признать, что сгородил чушь.

      1
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      Рейтинг: +58

      sancool1 > mgordeev 26 октября 2016, 20:06

      Городишь чушь ты, просишь сопоставить трофеи спортсменов, двух разных видов спорта, одиночного и командного. Засверкал и потух, твой Сафин, недотеннесист. "Обсиратель Российских футболистов", как и многие. Поэтому и его обсираю. А достойных Российских футболистов не мало, возьми того же Акинфеева к примеру.

      -1
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      Рейтинг: +22

      killerman77 25 октября 2016, 19:58

      иди в теннис играй, спец-ракетке звездец

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 октября 2016, 19:25

      Отличный теннисист-Марат Сафин,без сомнения,но в футболе разбирается очень слабо. Насчет завышенных контрактов:есть,но мало,а какая зарплата среднего футболиста в РФПЛ?Несравнимая с контрактами ведущих игроков.И,вообще,Российская примьер-лига достаточно сильна, и ценится в Европе и Южной Америке(даже если судить по количеству игроков из этих стран).Сборная пока хромает,но Черчесов поправит положение(не до заоблачных высот,но до приличного состояния).И надо стремится, еще больше поднимать уровень РФПЛ,и это скажется и на оттоке,(приглашения в Европу,например) и притоке игроков высокого уровня!

      -2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 октября 2016, 19:18

      бред... пускай посмотрит результаты пляжного и мини футбола, просто в большом футболе у нас играют мешки с деньгами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      какой-то-тип > STAFOR13 25 октября 2016, 21:32

      в мини-футбольном - половина бразильцы в сборной

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > какой-то-тип 26 октября 2016, 03:32

      я знаю, пляжный футбол, там дела ещё лучше, практически каждый раз выигрываем турнир

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 25 октября 2016, 18:40

      Оказывается и теннисным мячиком можно мозги напрочь отбить.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 > Zeff 25 октября 2016, 19:56

      если они есть

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 25 октября 2016, 18:33

      А откуда ей взяться выносливости,если немалая часть спортсменов курят,пьют,не соблюдают спортивный режим? В советские времена не то что в клубах,а в спортивных секциях тренеры строго следили за этим,а тех,кого заставали ,просто выгоняли! Да и сами спортсмены тогда редко позволяли себе лишнее!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > nemolod 25 октября 2016, 20:15

      Ради бога.В 80-х годах ходил на СКА(Ростов),который играл в Высшей лиге.После матчей футболисты садились в автобус и сразу закуривали.Потом ехали в кабак бухатб .Сам видел

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг > nemolod 25 октября 2016, 21:56

      Позволяли, позволяли. Как не позволять? Это я про профи, конечно. А в спортсекциях-ну, конечно, там ругали, если что. А в детсадах вообще не допускалось ни грамма.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 25 октября 2016, 18:17

      ну в принципе Сафин по большому счёту прав ...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > perm 242 25 октября 2016, 18:44

      ...и в принципе и без принципов---Сафин прав и я подписываюсь под его словами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 18:01

      Мужиков в стране вообще нет ни футболистов ни теннисистов!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 октября 2016, 17:51

      это он от зависти , он то бабла в теннесе тоже нарубил , только оно ему потяжелее давалось, булки небось потом обливались, а здесь сидит игрочишка на лавке и капусточку в уме считает ,скока заработал ни чего не сыграв, короче Марата смотрел на это и решил выдать поносу.....

      -2
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