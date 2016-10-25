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  • Червиченко: «Судьи тормозят «Спартак»? Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы»

Червиченко: «Судьи тормозят «Спартак»? Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы»

25 октября 2016, 12:57
22

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике заявление бывшего судьи ФИФА Сергея Хусаинова о том, что в РФПЛ идет целенаправленная работа судей против красно-белых.

«Если судьи тормозят «Спартак», то что они делают с «Ростовом»? Не помню, чтобы у красно-белых были проблемы с численностью состава или в их ворота назначили большое количество пенальти. Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы.

В судейском вопросе «Спартак» не то что не отстает от лидеров нашего чемпионата, а может, даже задает темп. «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» судят по другим критериям. Если для некоторых команд существуют какие-то поблажки в домашних матчах, то для наших топ-клубов каждая игра домашняя. Особенно это касается «Спартака», «Зенита» и ЦСКА», – заявил Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (22)
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oyabun
1477390593
Каждая фраза из уст этого человека, развалившего в своё время Спартак, ПОЛНАЯ ЧУШЬ! Зачем его вообще публикуют - для меня абсолютная загадка..
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vgarakh
1477391667
Червиченко прав, Ростов убили в игре с Зенитом, Тереком, Краснодаром и Спартаком и никто не кричит, истерик не устраивает, проглотили и пошли дальше.
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AlexRast82
1477393895
Пустой треп Червеченко. Спартак ломают в каждом матче. Крайняя игра не исключение. Два гола Уралу не засчитали. Хотя забиты по правилам. Так что соглашусь с Хусаиновым
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Зарема лис
1477395435
Заебал пиздеть чмо лысое!
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alexidj
1477397106
развалил Спартак и до сих пор продолжает ненавидеть его...
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alp
1477399672
хусаинов последнее бабло по решению суда отдал обманутым им молодым футболистам, теперь паленую водку приходится жрать..... отсюда и бред этот поросячий ))
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narkozanos
1477399796
Да просто сопли хрюшек уже всем надоели,почему вопросы начались после матча с Зенитом,а потому что не могут на уровне долго играть,с Ростовом пздц вытащили.удаляли игроков тупо не церемонясь,даже слабые и хромые кони на данный момент после проехавшего паровоза по ним.смогут хрюшек наказать.без обид,но команда с бюджетом как у Зенита,почему то плачет больше остальных.
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Патриот_Руси
1477400731
Почему на всех ресурсах есть новость о посещаемости а тут нет?))) Потому как не хотят давать инфоповод что Спартак это народная команда)
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ivanthebest
1477402868
Самый главный пизбадол-косяк, эт Андрюшенька Червяк! (c)
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СМЕРШiРУ
1477403191
господин Червиченко хочу напомнить вам народную мудрость - "Что кончается на О - называется ГОВНО". Только прошу без обид детских - ты ведь сам напросился вот и вышло -"как на какал так и шмякал"...))
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