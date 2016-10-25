Червиченко: «Судьи тормозят «Спартак»? Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике заявление бывшего судьи ФИФА Сергея Хусаинова о том, что в РФПЛ идет целенаправленная работа судей против красно-белых.

«Если судьи тормозят «Спартак», то что они делают с «Ростовом»? Не помню, чтобы у красно-белых были проблемы с численностью состава или в их ворота назначили большое количество пенальти. Хусаинов просто бредит, и продолжается это последние годы.

В судейском вопросе «Спартак» не то что не отстает от лидеров нашего чемпионата, а может, даже задает темп. «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» судят по другим критериям. Если для некоторых команд существуют какие-то поблажки в домашних матчах, то для наших топ-клубов каждая игра домашняя. Особенно это касается «Спартака», «Зенита» и ЦСКА», – заявил Червиченко.