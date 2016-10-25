Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов собирается вызвать Джикию в сборную России

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что защитник пермяков Георгий Джикия будет приглашен Станиславом Черчесовым на сборы сборной России. Напомним, недавно появилась информация, что Федерации футбола Грузии намерена переманить футболиста под свои знамена.

    «По-видимому, Джикией интересуется и сборная Грузии. При этом у меня был разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он говорил, что Джикия в расширенном списке кандидатов на один из сборов в следующем году, он планирует вызвать Джикию. Будут ли вызваны другие игроки «Амкара», я не знаю. Мы общались только по поводу Георгия», – сказал Гаджиев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Джикия принял участие в 11-ти встречах, записав в свой актив одну результативную передачу.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 18:07

      Пусть хоть грузин играет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 октября 2016, 17:51

      знали ведь ,что детского-юношеский футбол надо развивать,когда чм получили.... а где это все? где новые тихоновы,стрельцовы,григорьевы и т. д. ? выросло бы достойное поколение,глядишь, и новые стадионы не пустовали б ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 25 октября 2016, 17:03

      Нормальный выбор если и правда хотим молодую сборную на ЧМ 2018. Играет стабильно, молодой, может и со стандарта забить, так что пусть привлекают. А Грузия обойдётся. Там всё равно кроме Джано никто толком не играет, а нам молодые игроки точно нужны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:17

      Ладно хоть у грузинов денег не столько сколько у азиков, иначе бы могли потерять ещё одного перспективного игрока, который бы побежал за баблом как позорный шейдаев...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 25 октября 2016, 15:34

      Посмотрим-поглядим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 25 октября 2016, 15:28

      Очень не плох парниша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 25 октября 2016, 15:12

      Ну и чем он лучше российских защитников?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 октября 2016, 14:03

      все верно нужна свежая кровь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 октября 2016, 13:39

      Нам не нужен, но и другим не дадим... Зачем лишать человека возможности, играть на международном уровне?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 > ufos73 25 октября 2016, 14:09

      Чтобы у Гаджиева остался игрок с российским паспортом

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > luke-c1 25 октября 2016, 14:27

      Это проблемы Амкара... Ни Джикия, не сборной. К тому же, вызов в сборную на товарняк, еще ни чего не значит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 25 октября 2016, 13:30

      надо вызывать в Россию, все верно, потенциал есть, главное, чтобы какой-нибудь спартак или зенит не испортил.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > ASG 25 октября 2016, 15:23

      Скорее всего он в Кубань переберётся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > woyser 25 октября 2016, 16:26

      шутки шутками, а сколько потенциала зенит губит? покупает рус паспорт и сажает на лавку, за большие деньги, зачем спорить и язвить то?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11