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Бубнов: «Не стоит пока вешать медали на грудь «Спартака»

25 октября 2016, 11:52
11

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов, считает состав красно-белых уравновешенным и сбалансированным. По его словам, тренерскому штабу команды есть кем равноценно заменить травмированных игроков основы. При этом специалист подчеркнул, что спартаковцам пока рано примерять медали на грудь.

«В чем нынешняя сила «Спартака»? У Массимо Карреры есть возможности для безболезненной ротации состава. Смотрите, в матче с «Уралом» выпало сразу три основных игрока, но всем им нашлась адекватная замена. Вместо Глушакова, Промеса и Зе Луиша сыграли Ромуло, Попов и Мельгарехо. Раньше у тренеров красно-белых таких возможностей не было. Когда ломался кто-то из лидеров, то из запаса бросали в бой молодежь, которая ослабляла команду. Сейчас же таких проблем нет. Состав более уравновешенный и сбалансированный. При этом ближайший запас старается использовать свой шанс. В матче с «Рубином» (1:1) не было Зе Луиша – вышел в атаку Попов и забил. Сейчас Ромуло отдал, а Мельгарехо забил. Вот вам плюс шесть очков.

Пока красно-белым еще рано вешать медаль на грудь любого достоинства. Никто не сможет гарантировать, что удастся весь чемпионат пройти в таком режиме. Три поражения подряд мы недавно увидели, значит, это может повториться. Безусловно, шансы попасть в тройку хорошие, но в отношении «Спартака» никогда загадывать нельзя», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (11)
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alp
1477386224
никто кроме спамеров этого и не делает ))
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Zeff
1477386414
Надо бы для Спартака изготовить медали за 6-е место. Из олова, например.
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Диктор
1477386996
Визжат только те кто купили три очка в матче с нами.
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VVM1964
1477388500
А НИКТО И НЕ ГОВОРИЛ И НЕ ГОВОРИТ ПРО ЧЕМПИОНСТВО ( ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ В ЭТОМ ГОДУ ) , НАДО ИГРАТЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ .
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subbotaspartak
1477388896
Ну раз Бубен в бубен забил, Значит ему такой Спартак мил. Просто он маскируется, Ну дай бог и Спартак не сдуется.
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ВoВ
1477396784
Все по делу, только ленивый сейчас не повесит на своих медали, и даже следующего чемпионата)))
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woyser
1477398489
До конца первого круга вряд ли на первом месте останутся.
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serppion
1477468822
Не стоит и потом вешать медали на грудь «Спартака». Где-нибудь, но оступится.
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