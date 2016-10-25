Бубнов: «Не стоит пока вешать медали на грудь «Спартака»

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов, считает состав красно-белых уравновешенным и сбалансированным. По его словам, тренерскому штабу команды есть кем равноценно заменить травмированных игроков основы. При этом специалист подчеркнул, что спартаковцам пока рано примерять медали на грудь.

«В чем нынешняя сила «Спартака»? У Массимо Карреры есть возможности для безболезненной ротации состава. Смотрите, в матче с «Уралом» выпало сразу три основных игрока, но всем им нашлась адекватная замена. Вместо Глушакова, Промеса и Зе Луиша сыграли Ромуло, Попов и Мельгарехо. Раньше у тренеров красно-белых таких возможностей не было. Когда ломался кто-то из лидеров, то из запаса бросали в бой молодежь, которая ослабляла команду. Сейчас же таких проблем нет. Состав более уравновешенный и сбалансированный. При этом ближайший запас старается использовать свой шанс. В матче с «Рубином» (1:1) не было Зе Луиша – вышел в атаку Попов и забил. Сейчас Ромуло отдал, а Мельгарехо забил. Вот вам плюс шесть очков.

Пока красно-белым еще рано вешать медаль на грудь любого достоинства. Никто не сможет гарантировать, что удастся весь чемпионат пройти в таком режиме. Три поражения подряд мы недавно увидели, значит, это может повториться. Безусловно, шансы попасть в тройку хорошие, но в отношении «Спартака» никогда загадывать нельзя», – сказал Бубнов.