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    Бубнов: «Не стоит пока вешать медали на грудь «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов, считает состав красно-белых уравновешенным и сбалансированным. По его словам, тренерскому штабу команды есть кем равноценно заменить травмированных игроков основы. При этом специалист подчеркнул, что спартаковцам пока рано примерять медали на грудь.

    «В чем нынешняя сила «Спартака»? У Массимо Карреры есть возможности для безболезненной ротации состава. Смотрите, в матче с «Уралом» выпало сразу три основных игрока, но всем им нашлась адекватная замена. Вместо Глушакова, Промеса и Зе Луиша сыграли Ромуло, Попов и Мельгарехо. Раньше у тренеров красно-белых таких возможностей не было. Когда ломался кто-то из лидеров, то из запаса бросали в бой молодежь, которая ослабляла команду. Сейчас же таких проблем нет. Состав более уравновешенный и сбалансированный. При этом ближайший запас старается использовать свой шанс. В матче с «Рубином» (1:1) не было Зе Луиша – вышел в атаку Попов и забил. Сейчас Ромуло отдал, а Мельгарехо забил. Вот вам плюс шесть очков.

    Пока красно-белым еще рано вешать медаль на грудь любого достоинства. Никто не сможет гарантировать, что удастся весь чемпионат пройти в таком режиме. Три поражения подряд мы недавно увидели, значит, это может повториться. Безусловно, шансы попасть в тройку хорошие, но в отношении «Спартака» никогда загадывать нельзя», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.10.2016 11:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 октября 2016, 11:00

      Не стоит и потом вешать медали на грудь «Спартака». Где-нибудь, но оступится.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 октября 2016, 15:28

      До конца первого круга вряд ли на первом месте останутся.

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 14:59

      Все по делу, только ленивый сейчас не повесит на своих медали, и даже следующего чемпионата)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 25 октября 2016, 12:48

      Ну раз Бубен в бубен забил,
      Значит ему такой Спартак мил.
      Просто он маскируется,
      Ну дай бог и Спартак не сдуется.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 12:16

      Визжат только те кто купили три очка в матче с нами.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 октября 2016, 12:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо бы для Спартака изготовить медали за 6-е место. Из олова, например.

      -5
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      Рейтинг: +8124

      nik55 > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 25 октября 2016, 14:52

      тебе на лоб

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 25 октября 2016, 19:04

      Ты опять сероводород выделяешь?

      -2
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      Рейтинг: +11375

      alp 25 октября 2016, 12:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      никто кроме спамеров этого и не делает ))

      -6
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