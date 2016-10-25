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    «Фратрия» призвала болельщиков «Спартака» одеться на игру с ЦСКА в стиле 90-х

    Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвало прийти болельщиков команды на игру 12-го тура РФПЛ с ЦСКА в одежде в стиле 90-х годов. Поединок состоится в субботу на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего!», – сказал кто-то из великих. В истории нашего «движа» огромное значение имеет сектор «Запад Б». Становление очень многих коллективов произошло именно там, именно в эпоху этой трибуны наш «движ» набирает фантастические обороты и масштабы!

    На трибуне «Запад Б» не было случайных пассажиров, там не было тех, кто оказался за компанию или просто ради интереса. Чтобы только попасть на эту трибуну, нужно было пройти массу преград – от отсутствия билетов до вездесущих «мусоров» и контролеров. Многие, кто застал те времена, сейчас идеализируют «Запад Б» в плане поддержки команды, ведь там было все, чего нам сейчас зачастую так не хватает: вся основа на одном секторе, полная самоотдача каждого, агрессия и, конечно же, настоящий футбол.

    29 октября «Спартаку» предстоит сложнейший и одновременно важнейший матч с ЦСКА. Настрой и поддержка игроков будут играть первостепенную роль в этот день – только мы сможем гнать «Спартак» вперед несмотря ни на что.

    Братцы, давайте вспомним молодость! Вспомним то самое время на трибуне «Запад Б», когда мы прорывались на стадион через «мусорские» дубинки и автозаки. Когда мы орали все 90 минут, когда была связь трибуны и игроков и каждый из нас чувствовал Тихонова и его самоотдачу. Мы знали, что он играл не ради премиальных и контрактов, он играл для нас, он играл ради нас, и по-другому было нельзя.

    Давайте вспомним молодость и на один матч превратим «Север» в «Запад Б», с его настроем и духом. Наденем свои бомберы и тяжелые ботинки, стряхнем пыль со старой розы, вспомним старые кричалки и подучим новые. И, самое главное, покажем молодежи, как это было, покажем, как надо любить Великий и Могучий московский «Спартак»! Чтобы каждый прочувствовал, что ОДИН – ЗА ВСЕХ и ВСЕ – ЗА ОДНОГО, и это не просто слова!

    29 октября встречаемся на стадионе! Форма одежды – стиль 90-х. Настрой – БОЕВОЙ! Все на ДЕРБИ!», – написано в обращении.

    Источник: Фратрия

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    25.10.2016 11:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      evgus 25 октября 2016, 21:32

      топтать свиней,топтать)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 25 октября 2016, 15:57

      вспомните, если ещё кто-то что-то помнит

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 25 октября 2016, 14:24

      Боты реально зачет. На мартинсы похожи. У меня до сих пор сохранились, не развалились, английская сборка)

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp 25 октября 2016, 12:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вытянутые треньки с 3-мя полоскам, туфли и барсетка ))))

      -6
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 25 октября 2016, 11:47

      вот же петухи. капа, смерть врагам, берцы, отбитые на всю голову, кому они это предлагают? шакалы, только стайками и могут быть сильными

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА нужна победа!
      Я лично за Спартак!!! Поддержи своих!!!

      -11
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