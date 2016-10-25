Хусаинов: «Клубы-гиганты включили судейский фактор, чтобы тормознуть «Спартак»

Экс-арбитр ФИФА и бывший глава судейского корпуса Сергей Хусаинов подверг критике некоторых российских судей, допускающих, по его мнению, преднамеренные ошибки в пользу той или иной команды.

«Сергей Иванов, матч «Зенит» – «Спартак». Любой начинающий арбитр увидел бы, что нарушение со стороны Кришито было. Начинается расчет в голове: «Вторая желтая, придется удалять». Это же не просто ошибка!

Раньше была такая практика – влияние судей на результаты начиналось обычно со второго круга. А в этом сезоне – с первого же тура. «Спартак» оторвался, это как так? А мы, два клуба-гиганта? Включили судейский фактор, чтобы тормознуть и клубы-гиганты догнали.

С «Ростовом» тоже – матч в Грозном. Судит Матюнин, сын, его двигает московская федерация. «Ростов» в порядке. Гацкан входит в штрафную, пробрасывает мяч на ход, Уциев толкает его в спину, Гацкан падает – а как тут устоять? Матюнин – симуляция, вторая желтая и красная карточка. Зачем ты это делаешь? Да, в Грозном тяжело судить, но ты откажись тогда до игры.

Мы помним крылатую фразу «судья продажная». А откуда ее автор знает про продажность? Получается, имел право так сказать. Или президент ЦСКА говорит про Иванова-старшего: «Он бы в гробу перевернулся». Получается, президент что-то знает? А судьи дают ему право так говорить», – сказал Хусаинов.