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    Хусаинов: «Клубы-гиганты включили судейский фактор, чтобы тормознуть «Спартак»

    Экс-арбитр ФИФА и бывший глава судейского корпуса Сергей Хусаинов подверг критике некоторых российских судей, допускающих, по его мнению, преднамеренные ошибки в пользу той или иной команды.

    «Сергей Иванов, матч «Зенит»«Спартак». Любой начинающий арбитр увидел бы, что нарушение со стороны Кришито было. Начинается расчет в голове: «Вторая желтая, придется удалять». Это же не просто ошибка!

    Раньше была такая практика – влияние судей на результаты начиналось обычно со второго круга. А в этом сезоне – с первого же тура. «Спартак» оторвался, это как так? А мы, два клуба-гиганта? Включили судейский фактор, чтобы тормознуть и клубы-гиганты догнали.

    С «Ростовом» тоже – матч в Грозном. Судит Матюнин, сын, его двигает московская федерация. «Ростов» в порядке. Гацкан входит в штрафную, пробрасывает мяч на ход, Уциев толкает его в спину, Гацкан падает – а как тут устоять? Матюнин – симуляция, вторая желтая и красная карточка. Зачем ты это делаешь? Да, в Грозном тяжело судить, но ты откажись тогда до игры.

    Мы помним крылатую фразу «судья продажная». А откуда ее автор знает про продажность? Получается, имел право так сказать. Или президент ЦСКА говорит про Иванова-старшего: «Он бы в гробу перевернулся». Получается, президент что-то знает? А судьи дают ему право так говорить», – сказал Хусаинов.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.10.2016 11:17
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +664

      Небесная 25 октября 2016, 22:25

      Бедный Спартак с таким трудом выбился из ФНЛ и теперь лидирует в ЧР, а клубы - гиганты его тормозят с помощью судей

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 октября 2016, 21:32

      Всё правильно Хусаинов сказал, вот только трудно что либо изменить в стране, где купля-продажа происходит на самом верху, ага.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 25 октября 2016, 19:29

      Открытие сделал, что у нас судьи берут мзду и обеспечивают нужный результат.Вся беда в том, что они твёрдо уверены, что их отмажут. Один из способов достижения чемпионства, которым постоянно пользуется ЦСКА. И как же эта команда позорно выглядит в Европе, где судьи беспристрастны.Сейчас по этой же методике начал действовать и Зенит. А ещё мыслим достойно играть на ЧМ. Там же судей не умаслишь.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Spiridonovich 26 октября 2016, 01:09

      это не открытие ..это признание . ибо сам он чмо еще то был свистун

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 25 октября 2016, 18:50

      ...насмешил...

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2016, 17:55

      Опяяяять! И это говорит Хусаинов! )))))

      0
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      Рейтинг: +80

      Шаен 25 октября 2016, 15:28

      Это Уфа то клуб гигант!?)))

      3
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      Рейтинг: +763

      alex1004 > Шаен 25 октября 2016, 20:51

      Ни чего не хочу сказать по поводу судейства в той игре, и по судейству в целом, но чисто гипотетически, раз уж зашел такой разговор, плательщиком в условном матче Спартак - Уфа мог выступать кто-либо другой, кому без разницы победа условной Уфы, главное поражение условного Спартака. Так что бедность Уфы не аргумент. :)

      0
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      Рейтинг: +80

      Шаен > alex1004 26 октября 2016, 02:43

      А игра с Ростовым? Там судья в пользу спартака свистел. Помне так ни какого заговора нет. Просто судьи у нас плохие. Накасячили в матче с зенитом и решили в матче с ростовым должок отдать

      -1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 25 октября 2016, 15:02

      Барселона, Бавария и Реал вступили в преступный сговор с целью давления на судей, чтобы те поменьше фолов на Лукойле фиксировали. Похоже у этой истеричной братии уже окончательно мозг снесло из-за фола Кришито. И у молодых и у уже невменяемых. Другой темы до окончания сезона они обсуждать не собираются. Как можно так унижаться на всю страну!

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 октября 2016, 14:45

      да можно уже и не обсуждать, все всё сами видели в питере , как старался судьишка отработать бабос

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 25 октября 2016, 14:09

      без симпатии к какому-либо клубу. Надо объединять усилия всех болельщиков и каким-то образом противостоять судейскому беспределу. Неважно в чью пользу они свистят сегодня. Завтра они будут свистеть в другую сторону. С этим что-то надо делать.

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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 25 октября 2016, 14:08

      Еще один жалобщик.............

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