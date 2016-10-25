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    «Ливерпуль» поспорит с «Тоттенхэмом» за выход в четвертьфинал Кубка Лиги

    Сегодня состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Мерсисайдцы набрали хороший ход, одержав четыре победы в пяти последних матчах, что позволило им войти в тройку лидеров АПЛ. «Шпоры» в свою очередь также не знают поражений в последних пяти играх, включая два матча Лиги чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Англии они лишь одно очко уступают своему сегодняшнему оппоненту.

    Если говорить о личных встречах команд, то три последние завершились вничью, а забито в них было всего четыре мяча. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сегодня нас ожидает очень упорная борьба.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 20:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 25 октября 2016, 21:07

      ливерпуль раздолбит

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 25 октября 2016, 18:17

      Ждем только победы!!! YNWA!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 октября 2016, 16:31

      будет весело))

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 14:46

      Очень интересная пара на такой стадии)

      С нетерпением ждем!

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 25 октября 2016, 14:01

      Тотенхем сольет, многовато турниров, ЛЧ и чемпионат важнее

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 25 октября 2016, 11:49

      Тотен в этом сезоне не знает поражений. оба клуба симпатичны и поэтому я за красивую игру

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 октября 2016, 11:18

      Ливерпуль вообще в этом году впечатляет. Удачи им!

      2
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      Рейтинг: +33715

      zra78 25 октября 2016, 11:02

      Ливер удачи!

      2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 октября 2016, 10:39

      В этом сезоне Ливер смотрится посимпатичнее Тоттенхэма и по игре, и по составу. Но кубок есть кубок, результаты зачастую оказываются неожиданными.

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