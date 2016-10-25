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    Решение УЕФА по Еременко будет принято в первой половине ноября

    УЕФА примет решение относительно хавбека ЦСКА Романа Еременко в первой половине ноября. Об этом рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Футболист получил 30-дневную дисквалификацию за якобы употребление запрещенных веществ, тем не менее, официально это не было подтверждено ни одной из сторон.

    – Можете прояснить ситуацию с Еременко? Когда УЕФА вынесет по нему решение?

    – Могу сказать одно – это произойдет в первой половине ноября.

    – Допускаете, что Романа в этом сезоне на поле больше не увидим?

    – Нет, сейчас не готов на эту тему дискутировать и что-либо комментировать. Идет разбирательство. Мы свою позицию обозначили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2016 08:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 октября 2016, 11:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отправить его в Финляндию по месту жительства.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 25 октября 2016, 11:24

      жаль Ерёму

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 25 октября 2016, 10:48

      попахивает заговором

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Dobroe Teplo za CSKA 25 октября 2016, 10:56

      Кто против кого?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Dobroe Teplo za CSKA 25 октября 2016, 11:53

      ты не заражайся пожалуйста гриппом хрю.... потом все неизличемо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 октября 2016, 10:04

      что-то странное в этом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 октября 2016, 09:48

      Есть принципиальная разница между ним и Титовым? Титов год пропустил. Для Ерёменко год будет пожалуй смертельным приговором.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 октября 2016, 09:21

      Темная история

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 октября 2016, 08:57

      Где-то заплакал один Леонид...

      -1
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