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    Агент Нобоа не исключил переход игрока в «Зенит»

    Агент Леонид Истрати, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа, не стал обсуждать несостоявшийся переход 31-летнего игрока в «Зенит» в минувшее трансферное окно. При этом он подчеркнул, что нельзя исключать того, что эквадорец все же может оказаться в петербургском клубе ближайшей зимой.

    «Не вижу смысла говорить о том, что было минувшим летом. На сегодняшний день это неважно, Кристиан – игрок «Ростова». Обсуждать несостоявшиеся переходы бессмысленно.

    Будем ли мы рассматривать предложение от «Зенита» в зимнее трансферное окно? Это футбол, в нем может произойти все что угодно», – сказал Истрати.

    Действующее соглашение Нобоа с желто-синими истекает летом 2018 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ хавбек принял участие в девяти встречах, записав в свой актив один гол.

    Источник: Известия

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    25.10.2016 08:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6

      Duken 25 октября 2016, 14:38

      Просто Ростов обыгрывает Зенит,даже судьи не помогают.Вот и решили ослабить соперника

      -1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 25 октября 2016, 13:22

      Да да так и зарабатывают агенты,подороже продать и себя не обидеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 октября 2016, 12:02

      Бред какой-то на всей ветке, читайте заголовок внимательнее.
      Это не желание "Зенита", а желание АГЕНТА.

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 11:49

      вместо витселя , что то не верится, Луческу лучше молодых подтянет бразил...
      ну если только ворьё чиновничье за откат пробьёт эту афру

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 11:46

      Я думаю что АГЕНТ не исключит переход любого своего клиента, главное БАБКИ!

      3
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      Рейтинг: +160

      veltrener 25 октября 2016, 11:38

      Усиление, так усиление!! Видимо все бабки потратили на судей.

      -3
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 октября 2016, 11:38

      У Зенита ещё привычка этими переходами не столько себя усиливать , сколько соперника ослаблять. Яркий пример с Быстровым. Вообще переходы внутри лиги в течении сезона надо бы запретить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > ViktorMG 25 октября 2016, 12:15

      Неудачный пример. Быстров из Питера. Просто вернулся и всё.

      1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj > Zeff 25 октября 2016, 13:24

      Согласен, Быстров же иуда еще тот ))
      Тут лучше вспомнить любовь Зенита к Бердыевским игрокам:
      Домингес, Бухаров, Рязанцев, но самое болючее для Рубина это был переход Семака - единственный кто в Зените прижился, но это уникальный по российским меркам футболист.
      Данни - тоже еще тот переход был по среди сезона, когда его команда за золото борьбу вела, а Зенит ничего не претендовал.
      Еще можно Соловьева вспомнить, отличный был парниша, перспективный, чем то на Жиркова похож, сейчас о нем вообще не известно.
      Ну последнее это Новосельцев - только только в сборную пробился хоть какая то была перспектива заменить Игнаша и Березу, но всё, теперь прочно сидит на банке, пропал потенциальный сборник.

      2
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      Рейтинг: +6

      Duken > FanatSerj 25 октября 2016, 14:40

      Рондон еще

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 октября 2016, 10:34

      да куда уже Нобоа переходить,у него возраст уже не тот,пусть доиграет пару лет в Ростове и едет на родину отдыхать,при Бердыеве он играет,а в Зените неизвестно ничего там быстро замену найдут клуб богатый

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 25 октября 2016, 12:20

      Ты из московских бабушек?

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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 25 октября 2016, 09:57

      зачем? неужели нельзя найти игрока получше давай те еще Джанаева пригласим ведь он стабильнее играет чем Лодыгин

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 октября 2016, 09:36

      31 год, это не стиль Луческу...

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