Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бабаев: «В дерби со «Спартаком» фаворита никогда не было»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не считает «Спартак» фаворитом в предстоящем поединке 12-го тура РФПЛ. По его словам, в дерби между армейцами и красно-белыми никогда не было фаворита. Встреча состоится в субботу, 29 октября.

    «Согласен ли я, что ЦСКА не является фаворитом в предстоящем дерби? В дерби, на мой взгляд, их вообще никогда не было. Вспомните, как развивались матчи со «Спартаком». Почти всегда какой-то уникальный сценарий. Бывало, мы подходили к матчу обескровленными с точки зрения кадрового ресурса и в меньшинстве играли против красно-белых. Однако добивались победы. Случались и прямо противоположные истории. «Спартак» прервал многолетнюю серию, когда на бумаге не являлся фаворитом. Но Баженов тогда забил победный гол. Так что дерби – вещь в себе. Уверен, наши ребята в субботу будут биться за себя и за того парня», – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2016 07:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 25 октября 2016, 08:38

      помню тошич на днях заявлял : скоро все в турнирной таблице поменяется , цкг возглавит турнирную таблицу и тд, ну-ну

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 08:21

      Бейтесь только честно-не включая админоресурса,вот тогда вам похлопают многие и даже несмотря на ваши якобы достижения вы заслужите уважения.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11