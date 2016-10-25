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    «Уотфорд» может лишиться очков из-за своего владельца

    «Уотфорд» может расплатиться несколькими очками за махинации своего владельца. Английская футбольная лига (EFL) проводит расследование в отношении Джино Поццо, который подозревается в подделывании документов при покупке «шершней» в 2014 году. Имеются в виду фальшивые банковские гарантии на семь миллионов евро, полученные бизнесменом.

    Если вина «Уотфорда» будет доказана, клуб будет оштрафован на крупную сумму денег. Также в качестве меры наказания может последовать снятие некоторого количества турнирных очков. Примечательно, что за подобное команда даже может быть снята с соревнований, однако эта мера никогда не применялась за всю историю английского футбола.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.10.2016 06:17
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