Новосельцев: «Ничего удивительного в игре «Оренбурга» не было»

Ура!!! Новосельцев наконец-то увидел мячик, неизвестно когда в следующий раз увидит.
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев подвел итоги победного матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).
– Нелегкая игра. Команда навязывала борьбу на всех участках поля, поэтому не получилось забить много. Они хорошо оборонялись, а нам не получилось реализовать свои моменты. Главное, что выиграли.
– Сказалась усталость?
– Вряд ли. Играли же и те, кто в Ирландию не летал.
– Чем удивил «Оренбург»?
– Всегда трудно играть с командами из нижней части таблицы, им нужны очки, необходимо подниматься наверх. Мы ожидали подобной игры, ничего удивительно не было.
– Сегодня была необычная линия обороны. Успели что-нибудь наиграть на тренировках?
– Провели только несколько тренировок два-три дня, но за такое время ничего не наигрываешь. Не пропустили, значит, защита сыграла хорошо.