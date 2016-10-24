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    Новосельцев: «Ничего удивительного в игре «Оренбурга» не было»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев подвел итоги победного матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

    – Нелегкая игра. Команда навязывала борьбу на всех участках поля, поэтому не получилось забить много. Они хорошо оборонялись, а нам не получилось реализовать свои моменты. Главное, что выиграли.

    – Сказалась усталость?

    – Вряд ли. Играли же и те, кто в Ирландию не летал.

    – Чем удивил «Оренбург»?

    – Всегда трудно играть с командами из нижней части таблицы, им нужны очки, необходимо подниматься наверх. Мы ожидали подобной игры, ничего удивительно не было.

    – Сегодня была необычная линия обороны. Успели что-нибудь наиграть на тренировках?

    – Провели только несколько тренировок два-три дня, но за такое время ничего не наигрываешь. Не пропустили, значит, защита сыграла хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2016, 10:36

      Ура!!! Новосельцев наконец-то увидел мячик, неизвестно когда в следующий раз увидит.

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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 24 октября 2016, 23:28

      Врешь, не пропустили вы только потому, что Оренбург атаковать не умеет, в частности, бить по воротам.

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