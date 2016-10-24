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    Уже в марте «Зенит» сможет сыграть на новом стадионе

    Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина рассказала, что успешно завершилось первое испытание выкатного поля санкт-петербургского стадиона чемпионата мира-2018 в России. Напомним, сегодня начали вкатывать в чашу стадиона «Крестовский» выдвижное поле. В ближайшее время газон начнут консервировать на зиму.

    «Это первый раз, когда поле въехало на стадион. Работали 32 установки, на закатку понадобилось около четырех часов, но надо понимать, что механизм работал лишь на одну пятую. Причем еще не смонтирована воздушная подушка, которая значительно ускорит процесс. Согласно проекту, когда система будет полностью готова, на закатку поля будет требоваться не больше часа. Сам массив поля уже полностью готов, его вес 6,5 тысяч тонн.
    После выкатки наружу поле законсервируют, поскольку приближаются морозы. В таком состоянии оно пробудет примерно до конца января, когда начнется подготовка к его восстановлению. «Будить» поле будут примерно два месяца. Уже в марте стадион должен принять домашние матчи футбольного клуба «Зенит», – приводит слова Михиной портал Welcome2018.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2016 18:26
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2016, 10:47

      Не верится - это наверное шутка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2016, 02:28

      Стадион впечатляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 24 октября 2016, 23:48

      По последним данным закатить не удалось. Ну, к марту-апрелю могут и новое построить. Дороговато как-то все, бля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 24 октября 2016, 23:00

      А в марте какого года?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 24 октября 2016, 22:27

      Всё верно - Март 3017. Ну как пойдёт распил.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 октября 2016, 19:55

      Алелуя! Это свершилось. Месяц известен, осталось определиться по году.

      3
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      Рейтинг: +3120

      erma > Black Giz 24 октября 2016, 20:58

      !!!

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 24 октября 2016, 19:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      будет самое проклятое место в Росии

      -4
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Каратель 25 октября 2016, 09:16

      самое проклятое место в россии это твоя квартира.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Kosmotoga 25 октября 2016, 13:36

      учи уроки школьник-стрелочник

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 18:57

      с 2008 года мы играем на стадионе... и ни одна сцук. не сидит

      -3
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 24 октября 2016, 18:50

      Да ладно! Неужели это когда-то случится!

      1
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      Рейтинг: +381

      fadda 24 октября 2016, 18:31

      В марте какого года,боюсь спросить?

      3
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