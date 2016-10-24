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    Полузащитник ЦСКА Головин не попал в топ-10 Golden Boy-2016

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин остался за пределами десятки лучших молодых футболистов Европы, передает RMC-sport. Напомним, приз достался 19-летнему хавбеку «Баварии» Ренату Саншешу, который летом стал лучшим молодым игроком Евро-2016.

    В топ-10, помимо Саншеша, вошли: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Кингсли Коман («Бавария»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Усмане Дембеле («Боруссия» Дортмунд), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Марко Асенсио («Реал»), Махмуд Дауд («Боруссия» Менхенгладбах) и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2016 17:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +62

      NoN141 26 октября 2016, 00:41

      На самом деле, ему далеко до 10-ки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 24 октября 2016, 22:30

      "Стыдно? За что стыдно?")))

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 октября 2016, 22:11

      Это его проблемы!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 октября 2016, 20:12

      Ну в Топ-1000 он попал!

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 октября 2016, 19:39

      Простите, а что он такого сделал чтобы туда попасть...???
      По блату съездил на провальный ЧЕ???

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      Рейтинг: +33561

      oyabun 24 октября 2016, 19:29

      Это совершенно несправедливое решение. Головин как никто другой достоин звания Golden Boy за те невероятные суммы которые ему (как впрочем и многим другим) выплачиваются в РФПЛ за весьма скромные футбольные достижения. Самый настоящий ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК.

      3
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 24 октября 2016, 18:59

      Зачем это публиковать? Кто думал, что этот талантливый по российским меркам, но никакой по международным стандартам игрок туда попадет?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 октября 2016, 18:53

      Обязательно войдет, когда кони ЛЧ выиграют)))

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 24 октября 2016, 18:51

      ну, куда ему тут?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 18:05

      Скажу больше, он и в двадцатку ни за какие коврижки не попадёт...

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