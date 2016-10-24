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    Промес должен оправиться от травмы к матчу с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший повреждение во время выступления за сборную Голландии, должен восстановиться от травмы к матчу 12-го тура РФПЛ против ЦСКА. Темпы восстановления футболиста позволяют рассчитывать на то, что к дерби он будет готов выйти на поле.

    Также в матче против армейцев сыграет и 29-летний полузащитник Денис Глушаков, пропустивший неделю из-за ушиба и гематомы бедра. Минимальны шансы на появление на поле нападающего Зе Луиша. Форвард из Кабо-Верде получил частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 29 октября в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 16:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 18:03

      Давай Антоха! Нужно чтобы ты был на поле, т.к. шансы на наказание коней явно увеличатся.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 октября 2016, 18:02

      Без него коней тяжело одолеть)))

      1
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 24 октября 2016, 17:58

      В каком состоянии сейчас ЦСКА...............Я хоть и их болельщик....... Даже без них ,боюсь,поражение Армейцев неизбежно. Хотя надеюсь хотя-бы на ничью. Поживем-увидим...

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 24 октября 2016, 17:43

      Давай выздоравливай Кинси и все остальным здоровья !

      7
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 октября 2016, 17:32

      Отлично,здоровья!!!

      4
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      Рейтинг: +1191

      ttter 24 октября 2016, 16:40

      Зе,пусть отдохнёт

      4
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