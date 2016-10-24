Промес должен оправиться от травмы к матчу с ЦСКА

Давай Антоха! Нужно чтобы ты был на поле, т.к. шансы на наказание коней явно увеличатся.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший повреждение во время выступления за сборную Голландии, должен восстановиться от травмы к матчу 12-го тура РФПЛ против ЦСКА. Темпы восстановления футболиста позволяют рассчитывать на то, что к дерби он будет готов выйти на поле.
Также в матче против армейцев сыграет и 29-летний полузащитник Денис Глушаков, пропустивший неделю из-за ушиба и гематомы бедра. Минимальны шансы на появление на поле нападающего Зе Луиша. Форвард из Кабо-Верде получил частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы.
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 29 октября в 18:00 по московскому времени.