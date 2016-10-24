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    Президент «Оренбурга»: «Едем к «Зениту» показывать хорошую игру»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита», а также высказался о наличии у обеих команд общего спонсора.

    – Настрой на матч с «Зенитом» боевой, едем показывать хорошую игру и, надеюсь, получится добиться положительного результата.

    – Болельщики других команд считают, что из-за общего спонсора в матче интриги не будет. Что ответите скептикам?

    – «Газпром» был спонсором клуба, когда мы играли в первом дивизионе. Сейчас же у «Оренбурга» шесть учредителей. Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате. Мы играем в честный футбол.

    Матч состоится сегодня, 24 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 14:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 24 октября 2016, 21:04

      за красивый футбол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 24 октября 2016, 18:22

      Насчет честного футбола ты врешь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 октября 2016, 17:05

      Главное чтобы Юрка не мудрил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 16:54

      Это какой же результат будет положительным для ФК "Газпром-мини" в игре с ФК "Газпром"?...

      Кошку не надо искать. Она сама выбежит, недолго ждать осталось.

      -2
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      ...
      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > momwig_ 24 октября 2016, 18:26

      уйди горбатый черт!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 октября 2016, 15:51

      При хорошей игре смотреть интереснее будет)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Забейте на свою хорошую игру, главное отберите очки у зени, без разницы как, хоть всей командой в рамы становитесь, игра забудется, а результат останется...

      -4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 октября 2016, 14:54

      Город посмотреть не забудьте)Хоть чем-то поездка тогда запомнится)В матче все равно объективно шансов почти нет.

      2
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