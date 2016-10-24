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    Акинфеев надеется поиграть на высоком уровне еще пять-шесть лет

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил тренера молодежной команды армейцев Вячеслава Чанова с 65-летием и отметил, что рассчитывает поиграть на высоком уровне еще пять-шесть лет.

    «Мне крайне повезло работать с этим человеком! Даст бог, еще лет пять-шесть поиграю на высоком уровне. И не последняя заслуга в том Викторыча, который вместе с Валерием Газзаевым заложил такой фундамент психологической уверенности и устойчивости.

    С первых совместных тренировок, с первых минут понял, что это мой тренер. Мы ведь зачастую практически с самого начала чувствуем, наш человек или нет. Викторыч никогда не напрягал. Не в том смысле, что не давал нагрузок, а не грузил, не стоял над душой. Считает ли он меня своей гордостью? Надеюсь, что да», – сказал страж ворот.

    Источник: Спортфакт

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    24.10.2016 14:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 октября 2016, 22:38

      За 5-6 лет рекорд может разрастись до космических высот !

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 24 октября 2016, 21:05

      5-6 лет,это значит в фнл карьеру закончит

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 октября 2016, 20:16

      В ЦСКА до пенсии, до 40 будет стоять!

      0
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      Рейтинг: +4475

      Snek 24 октября 2016, 18:46

      Сменилась куча тренеров в ЦСКА и сборной, а Акинфеев как был вратарём номер один в обоих командах, так и остался. И да, конечно, же он дырка, с такой обороной ему надо было шесть рук и уши как у слона, чтобы не пропускать, а пока у него две руки и две ноги, он лох, чмо и неудачник.

      -2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 октября 2016, 18:25

      Игорь находится сейчас на пике своей формы. Он мог бы не плохо проявить себя в любом европейском топ-клубе . Игорь- номер один в России,и это признают все его оппоненты по амплуа. Но и конкуренцию ,конечно же, ни кто не отменял.

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > shurik45 24 октября 2016, 19:18

      мог бы мог бы...да что то не зовёт в топ никто...наверное надо рекорд сначала укрепить)

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Каратель 24 октября 2016, 19:57

      Зависть и неудачи твоего клуба ослепили тебя,мясо-пакостник.

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 24 октября 2016, 17:32

      дырка

      -3
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      Рейтинг: +9

      RedRoom 24 октября 2016, 16:45

      А это значит что новые рекорды еще впереди))

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:44

      Нас ждут новые весёлые рекорды?) Я готов смотреть на это вечно))

      2
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 24 октября 2016, 14:37

      Пожалуйста хоть до пенсии но в ФНЛ! Уйди сам, помоги своему клубу!!!!

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