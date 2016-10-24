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    Ивелин Попов: «Мои слова после замены – не более чем просто эмоции»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, резко отреагировавший на свою замену в матче 11-го тура против «Урала» (1:0), прокомментировал свое поведение. Напомним, уходя с поля, болгарин высказал недовольство решением главного тренера Массимо Карреры, момент попал в трансляцию матча.

    «Мои слова после замены – не более чем просто эмоции. Я не имел злого умысла, когда произносил это, и тем более не думал, что слова попадут в эфир», – заявил футболист.

    Отметим, что наставник красно-белых, комментируя этот эпизод, отметил, что это не его проблема, а замены он делает во благо команды.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2016 12:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 24 октября 2016, 21:59

      Журналюги везде залезут с микрофончиком,уже и в сердцах не чего не сказать всё сразу на первую полосу

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 октября 2016, 17:49

      Всякое бывает. Ничего страшного.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 октября 2016, 17:37

      На эмоциях много чего можно ляпнуть. Главное осознал. Но следить за словами все-таки нужно. Журналюги всегда ищут повод для сенсаций.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 24 октября 2016, 14:49

      Раздувают из мухи слона! Ну сказал в запале!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11374

      alp 24 октября 2016, 13:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если так пойдет дальше, то попов в скором времени зарядит в тыкву Каррере.. как минимум, если игрок позволяет себе вести себя так с тренером это сигнал тренеру действовать максимально жестко

      -5
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 12:16

      Хорошо, что Попов небезразличен. И он уже давно не желторотый юнец, чтобы рассориться с тренером из за такой фигни. Так что шумиха яйца выеденного не стоит.

      20
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 24 октября 2016, 12:10

      сейчас жёлтовытые журналисты начнут обмусоливать и обсасывать тему

      2
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