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    Черевченко: «Победа «Локомотива» была заслуженной»

    Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко уверен, что победу над ЦСКА в матче 11-го тура российской Премьер-лиги можно считать заслуженной.

    «Победа «Локомотива» была заслуженной. Команды играли без моментов, поэтому я и думал, что победит тот, кто забьет первый гол. Тактически Юрий Палыч переиграл Леонида Викторовича. Замена Майкона – тренерская заслуга.

    Шероховатости есть у любой команды, но за эту игру «Локомотиву» можно поставить четыре с плюсом», – сказал Черевченко.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА завершился со счетом 1:0.

    Источник: Спорт FM

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    24.10.2016 11:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 октября 2016, 13:54

      "Команды играли без моментов". В этом весь Локомотив и его отвратная игра. Все победы Локомотива случайны.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zeff 24 октября 2016, 14:56

      у них тот ещё автобус, бер дыев нервно курит в стороне

      -3
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      ...
      Рейтинг: +655

      gunstilzit > С-Пб on-line 24 октября 2016, 15:27

      Зато у вас Кокорин.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > gunstilzit 24 октября 2016, 16:54

      Базара нет, это факт)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 24 октября 2016, 12:57

      ...молодцы!!!-верил...

      2
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