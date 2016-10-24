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    В дортмундской «Боруссии» уверены, что «Реал» следит за Тухелем и Обамеянгом

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил мнение, что руководство «Реала» следит за главным тренером немецкого клуба Томасом Тухелем и нападающим «шмелей» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

    «У меня хорошие отношения с руководством «Реала». Я уверен, что «сливочные» следят за Тухелем. После прошлого сезона они поняли, что у нас есть топ-тренер. Он молод и может возглавить «Реал» в течение ближайших 20 лет. Обамеянг? Если мадридский клуб всерьез захочет его приобрести, мы это обсудим», – сказал Ватцке.

    Источник: AS

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    24.10.2016 01:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 октября 2016, 09:05

      Кого-кого, но точно не Реал устроит развитие за 20 лет. Сейчас тренеров через полгода снимают, если дела плохи.

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