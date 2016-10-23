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    Шалимов: «В матче с «Амкаром» у «Краснодара» были потери, которые могли повлиять на результат»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы своих подопечных в матче 11-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) отметил, что «быки» совершили в первом тайме несколько потерь, которые могли повлиять на итоговый результат.

    «Не скажу, что по ходу матча «Краснодар» прибавлял. Действовали ровно. Мы играли в своем стиле, но у нас было много потерь в первом тайме в середине поля, которые могли повлиять на результат. Смена линии нападения? Нам был нужен контроль мяча», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 21:48
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