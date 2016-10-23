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    Алексей Миранчук заявил, что ведет с «Локомотивом» переговоры о продлении контракта

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче 11-го тура РФПЛ (1:0), а также заявил, что ведет переговоры о продлении контракта с московским клубом.

    «Испытываю самые лучшие эмоции. Рад, что победа пришла. Салют? Футбол – это праздник. Обычно это происходит после матчей, но тут сделали до. Но это не повлияло. Процесс продления контракта с «Локомотивом» идет, но больше ничего комментировать по этому поводу не буду», – передает слова Миранчука корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 19:23
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