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    Хомуха: «Считаю, что матч «Локомотив» – ЦСКА закончится вничью»

    Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», а также высказал мнение о голкипере армейцев Игоре Акинфееве. Напомним, матч начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Предстоящая встреча окажется сложной для обеих команд, так как одни ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а другие оказались в непосредственной близости от зоны вылета. И «Локомотив», и ЦСКА будут решать свои задачи, сражаться за победу.

    Все неудачи Акинфеева, о которых сейчас много говорят, никак не связаны с чемпионатом России. Он опытный вратарь и может абстрагироваться от этого давления. В составе ЦСКА отсутствуют Дзагоев и Еременко, но внутрикомандные ресурсы позволяют их заменить и матчи Лиги чемпионов это показали. Однако оба игрока все равно стали серьезной потерей, так как они занимали лидирующие позиции.

    У «Локомотива» подобран очень хороший состав. Думаю, они будут выглядеть уверенно, тем более, играют на домашнем стадионе, при своих болельщиках. Уверен, железнодорожники приложат максимум усилий, чтобы одержать победу в этом матче. Тем не менее, считаю, что итогом встречи станет ничья – 1:1», – сказал Хомуха.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2016 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      Mi6 23 октября 2016, 21:29

      Забыл про недотренера слуца упомянуть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 18:30

      А вот фиг тебе, Хомуха. 0:1.

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