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    Балай: «Терек» будет двигаться вперед шаг за шагом»

    Нападающий «Терека» Беким Балай, ставший автором одного из голов в матче 11-го тура РФПЛ против «Рубина» (3:1), поделился мнением о матче.

    – Счастлив, что удалось забить гол, а команда выиграла. Постараюсь продолжить свою голевую серию. Всегда стараюсь занять наиболее выгодную позицию, в эпизоде с голом я сначала находился позади защитника. Затем, подумав, что если Мохаммади выполнит подачу, мне нужно быть первым на мяче, сыграл на опережение, и смог забить.

    – Концовка матча получилась напряженной, соперники могли и сравнять счет...

    – Это из области психологии. Когда играешь в большинстве, стараешься держать мяч, и больше играешь на своей половине поля. Это опасно, можно пропустить гол. Вместо этого, нам нужно было атаковать, давить соперников. Роши забил мяч в дополнительное время, нам нужно было сделать это пораньше.

    – Благодаря этой победе «Терек» закрепился в верхней части турнирной таблицы. Постараетесь развить успех в ближайших матчах чемпионата?

    – Нам нужно быть сконцентрированными в каждом матче. Сначала нам предстоит кубковая игра, а затем уже матчи чемпионата. Будем двигаться шаг за шагом.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    23.10.2016 13:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 24 октября 2016, 09:45

      :-)

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      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny 23 октября 2016, 14:27

      кто нибудь скажите ему что в премьер лиге можно забивать и ногами))

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