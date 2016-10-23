Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нигматуллин: «Положение «Локомотива» обязывает их дать сегодня серьезный отпор ЦСКА»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА. По мнению Нигматуллина, железнодорожники еще не до конца усвоили требования главного тренера команды Юрия Семина.

    «Пока как-то долго доходят требования Семина до игроков «Локомотива». Надеюсь, что ему все-таки удастся исправить положение «Локомотива». Семин приводил уже эту команду к чемпионству. Но сейчас у него другие исполнители – это, думаю, главная проблема. Положение «Локомотива» обязывает дать сегодня серьезный отпор ЦСКА. Железнодорожники сейчас очень низко располагаются в турнирной таблице, все ждут результата от нового тренера.

    Я сегодня планирую посмотреть этот матч живьем. Надеюсь, «Локомотив» победит армейцев. У ЦСКА тоже есть проблемы, «Локомотиву» нужно воспользоваться ими в сегодняшнем матче», – заявил Нигматуллин.

    Матч начнется в 16:30 по московскому времени. За событиями игры можно следить здесь.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2016 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11