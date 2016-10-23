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    Елизаров: «Динамо» имеет мысли и планы по выходу из кризиса»

    Заместитель председателя столичного «Динамо» Александр Елизаров прокомментировал ситуацию с долгом москвичей в 13 миллиардов рублей. Напомним, ранее генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил, что у динамовцев имеются серьезные задолженности.

    «Я бы сейчас не стал думать о том, какие долги и проблемы есть в «Динамо». Я бы думал о том, как выйти из этой ямы. Такие мысли и планы есть, я надеюсь, что в ближайшее время они будут выполнены», – сказал Елизаров.

    Источник: ТАСС

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    23.10.2016 12:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      товрос 28 октября 2016, 09:10

      охеренный выход:деревянному Погребняку 140 млн в год платит

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 24 октября 2016, 13:27

      13 миллиардов!? Ахиреть.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 23 октября 2016, 21:39

      Я так понял что сейчас ВТБ имеет Динамо ? Огласите весь список пжалста !

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