Елизаров: «Динамо» имеет мысли и планы по выходу из кризиса»

Заместитель председателя столичного «Динамо» Александр Елизаров прокомментировал ситуацию с долгом москвичей в 13 миллиардов рублей. Напомним, ранее генеральный директор клуба Евгений Муравьев заявил, что у динамовцев имеются серьезные задолженности.

«Я бы сейчас не стал думать о том, какие долги и проблемы есть в «Динамо». Я бы думал о том, как выйти из этой ямы. Такие мысли и планы есть, я надеюсь, что в ближайшее время они будут выполнены», – сказал Елизаров.